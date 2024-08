Una ragazza trovata morta in strada con accanto l’amica in arresto cardiaco e poco distante un monopattino. E’ lo scenario che si sono trovati davanti ai propri occhi gli agenti di polizia chiamati ad intervenire la scorsa notte, poco prima delle 2, in via Bonini, periferia di Pavia. Le due giovani sono state rianimate sul posto dai sanitari del 118 ma per la 18enne non c’è stato nulla da fare. L’amica, 17enne, è stata trasportata d’urgenza al San Matteo dove è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Malore sul monopattino, esami tossicologici per le due giovani

Una tragedia avvenuta la notte del 5 agosto e sulla quale sono in corso accertamenti per capire le cause del decesso della 18enne e il malore che ha colpito la sua amica. I rilievi sul posto sono stati effettuati dalla Scientifica mentre è stata avviata la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici per far luce su quanto accaduto alle due ragazze che, secondo una prima ricostruzione, stavano tornado a casa da una festa. L’ipotesi è quella di un incidente anche se per il momento non è emerso nulla.

