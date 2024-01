Le forti ondate di freddo negli Stati Uniti stanno causando problemi significativi ai veicoli elettrici, e le testimonianze dirette di centinaia di utenti confermano come le difficoltà riguardino persino le Tesla. Le temperature estremamente basse (a Chicago in primis) accelerano infatti il consumo delle batterie e riducono l’autonomia di guida, e proprio l’azienda identifica la causa del problema nella necessità di consumare più energia per riscaldare l’abitacolo in un clima più rigido.

Le testimonianze

E così, secondo quando riporta il New York Times, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici diventano scenari di disperazione: fino a 30 gradi sotto lo zero, le batterie si svuotano rapidamente, le colonnine si affollano e chi può torna ai motori termici. È il caso di Javed Spencer, un autista Uber, rimasto bloccato con la batteria completamente scarica. Partito con soli 30 miglia di autonomia, ha dovuto chiamare un carro attrezzi dopo pochi minuti di viaggio per raggiungere una stazione di ricarica.

In Chicago, due to severe frosts, charging stations for Tesla electric cars stopped working. Now some streets of the city are real cemeteries of electric cars. In addition, some Tesla owners complain that they cannot open the doors because of the cold. Drivers have not been able… pic.twitter.com/HYRh3yK5e6 — PS01 (@PStyle0ne1) January 17, 2024



Lì ha poi affrontato ulteriori inconvenienti, poiché l’energia non arrivava immediatamente, costringendolo a rimanere fermo per cinque ore. Problema simile per un ingegnere di 35 anni, Nick Sethi, ha raccontato di aver trovato la sua Tesla bloccata e di essere rimasto per un’ora al freddo cercando di aprire la portiera. Alla fine, ha manualmente aperto il bagagliaio del suo SUV Model Y e si è recato per cinque miglia fino a una stazione di ricarica, dove ha dovuto fare la fila insieme a molti altri automobilisti con gli stessi problemi.

La difesa di Tesla

Tesla ha consigliato di mantenere il livello di carica sopra al 20% e di utilizzare la funzione “partenza programmata” per consentire al veicolo di gestire autonomamente la ricarica. È solo l’ultima polemica che gli Americani muovono all’azienda di Elon Musk: soltanto un mese fa da oltre due milioni di veicoli erano stati coinvolti in un mega-richiamo a causa di un difetto di sicurezza al sistema di Autopilot, una decisione motivata dall’insufficiente adeguatezza dei controlli automatici per prevenire un uso improprio della tecnologia, tale da aumentare i rischi di incidente.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco