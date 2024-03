Piogge forti da Ovest e Nord. Il risveglio della Lombardia, nella domenica di Pasqua, compreso quello del capoluogo di regione, non è stato facile. L’acquazzone è iniziato nella prima serata di ieri, per poi degenerare alle 22. Assieme alle precipitazioni anche vento forte, che ha toccato quota 70 km/h. Nel Varesotto, tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo, si è verificata una tromba d’aria, e in totale sono stati trenta gli interventi dei vigli del fuoco sugli alberi pericolanti, sui cartelloni pubblicitari e sulle insegne dei negozi caduti, senza però coinvolgere passanti. Oltre ai mezzi dei vigili del fuoco locali, sul posto sono giunti molti mezzi dei pompieri del Comando di Milano. Bici e pali caduti sono stati segnalati anche in zona City Life.

Valanga in Piemonte

Anche il Piemonte nord-orientale è stato oggetto di forte precipitazioni, compresa la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.. Nella zona di Iselle si è staccata una valanga, e allagamenti sono stati registrati a Villadossola.

La Protezione Civile insieme alle Forze dell’Ordine è in stato di vigilanza per gli allagamenti sulle strade e per la condizione dei parchi pubblici I fiumi Lambro e Seveso sono sotto controllo, anche se i livelli dell’acqua non hanno ancora raggiunto livelli critici- I pompieri stanno ricevendo molte segnalazioni riguardanti problemi domestici, inondazioni e caduta di rami in vari quartieri della città, soprattutto nelle zone settentrionali ed orientali.

In Liguria invece c’è allerta gialla per le condizioni meteorologiche. Durante la giornata si aspettano un aumento dei venti di libeccio con forti raffiche soprattutto sulle aree montuose, causando un’intensa mareggiata.

