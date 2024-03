I giardinetti vicino la fermata dell’autobus si trasformano in una arena e le due gladiatrici, si fa per dire, se le danno di santa ragione per “amore“, per stabilire chi tra le due (hanno 14 e 15 anni) deve stare con un “coetaneo“. Intorno l’atmosfera è da stadio, con decine di ragazzini e ragazzine che incitano e provocano le due sfidanti mentre altri riprendono, come è ovvio che sia, lo scontro in diretta, in un video poi postato sui social e diventato virale nel giro di poche ore. Nel testa a testa una delle due tira fuori un coltello, non è chiaro se già lo avesse o se è stato qualcuno a passarglielo, e rifila più di un fendente al fianco sinistro della rivale.

Lite tra ragazzine a Roè Volciano: il video e le coltellate

Scene di ordinaria follia quelle immortalate nel primo pomeriggio di giovedì 21 marzo a Roè Volciano, in Valsabbia, in provincia di Brescia. In attesa dell’arrivo dell’autobus, è andata in scena la lite tra le due studentesse: una frequenta una scuola professionale a Villanuova sul Clisi, l’altra l’Itis a Salò. Le due giovani sono entrambe di Brescia e di origini marocchine. La vittima, 14enne, è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. La 15enne è stata denunciata dai carabinieri per lesioni aggravate mentre sono al vaglio le posizioni di altri giovani coinvolti nel folle pomeriggio di Roè Volciano.

Lite tra ragazzine: “Poteva fare un omicidio”

“Guarda come le tiene i capelli” commenta un ragazzo in uno dei video finiti in rete. La ragazzina 14enne, che poco dopo sarà accoltellata al fianco, viene ripresa con il volto sanguinante mentre esalta la folla dei presenti pronunciando parole che, tuttavia, non siamo riusciti a comprendere. Poco dopo l’ovazione ricevuta, si scontra nuovamente con la rivale in amore e viene accoltellata più volte al fianco sinistro e al braccio. Qualcuno si accorge dell’arma bianca impugnata dalla coetanea e interviene per disarmarla. “Poteva fare un omicidio” commenta uno dei presenti. La lite è durata almeno due minuti nel corso dei quali nessuno ha provato a divedere la due giovani salvo quando è spuntato il coltello.

Il gruppo poi si disperde e partono i primi soccorsi alla 14enne ferite mentre la rivale continua ad essere insultata. Quest’ultima sarebbe stata rintracciata successivamente dai carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti identificati e della vittima in ospedale. La 15enne durante la fuga si è anche liberata del coltello, poi ritrovato dai carabinieri. Adesso carabinieri e procura dei minori sono a lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Nei confronti della giovane potrebbe arrivare l’accusa di tentato omicidio.

Quattordicenne accoltellata da una ragazza di un anno più grande alla fermata dell’autobus a Roè Volciano, in provincia di Brescia. Gli amici intorno non intervengono e filmano la scena. La vittima è grave in ospedale pic.twitter.com/QSDoEaHbha — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) March 22, 2024

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo