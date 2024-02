Un ragazzo di 16 anni di nazionalità italiana è stato accoltellato in una scuola di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, intorno alle 14 di martedì 6 febbraio. Un episodio avvenuto all’uscita degli studenti dall’istituto. Soccorso dal 118, il giovane è stato portato in codice rosso, cosciente, all’ospedale di Rozzano per una ferita da taglio all’arto inferiore che gli avrebbe provocato una grave emorragia. L’aggressore è stato identificato poco dopo: sarebbe un ragazzo di 17 anni, anche lui italiano, che dopo aver accoltellato lo studente avrebbe tentato la fuga ma è stato rintracciato successivamente.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di San Donato Milanese, intervenuti nella scuola insieme al personale del 118. Il giovane è stato soccorso all’ingresso del centro di formazione di Afol Metropolitana, e condotto all’ospedale Humanitas di Rozzano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.22 nella scuola di via Gigli 7. Indagini in corso per chiarire il movente dell’aggressione.

AFOL Metropolitana realizza corsi di formazione professionale per ragazzi dai 14 ai 18 anni in obbligo formativo nei settori ristorazione e agroalimentare.

I corsi sono di durata triennale e rilasciano un attestato di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale ed europeo. I corsi sono studiati in base ai bisogni occupazionali e progettati in relazione alle figure professionali richieste dal mercato del lavoro. I programmi formativi sono una risposta concreta alle esigenze delle aziende sul territorio.

