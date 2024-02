Uno studente di 17 anni ha accoltellato alla spalle la sua professoressa prima di entrare in classe. E’ quanto successo in mattinata all’ingresso dell’istituto professionale Enaip di Varese. Il minore è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni mentre la docente 57enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Circolo di Varese in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Professoressa accoltellata: alunno fermato dalla polizia, giallo su movente

Il giovane avrebbe utilizzato un coltello a serramanico per aggredire l’insegnante alla schiena e accoltellarla tre volte. Tre infatti sono le ferite riscontrate dai sanitari sul corpo della donna. I poliziotti e la Procura per i minorenni di Milano indagano per ricostruire il movente dietro al gesto. Un episodio di una gravità inaudita che non è, purtroppo, un caso isolato. Nell’ottobre del 2022 a Rovigo alcuni alunni spararono con la pistola a piombini contro la prof.

“L’episodio di questa mattina a Varese, che fa seguito a quello di Taranto, mostra un preoccupante aumento degli episodi di violenza che toccano le scuole e il loro personale. E’ necessario che si ponga, a questo punto, il problema di garantire la sicurezza nell’accesso alle scuole”. Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, in merito all’insegnante aggredita questa mattina a Varese.

Il precedente: a Taranto preside picchiato da genitori

Un episodio che avviene a pochi giorni di distanza da quanto accaduto a Taranto, dove il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Dante-Europa è stato aggredito dai genitori di un alunno.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo