Due morti in Toscana, tre in Corsica, numerosi feriti in diverse regioni del centro-nord Italia. E’ il bilancio del maltempo che dalla mattinata di giovedì 18 agosto sta mettendo in ginocchio interi territori tra Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia. Trombe d’aria, raffiche di vento fino a 140 chilometri orari e temporali hanno causato danni ingenti con auto distrutte dal crollo di alberi, tetti delle abitazioni divelte e numerosi stabilimenti balneari danneggiati con alcune cabine finite addirittura sui binari della stazione ferroviaria di Cavi di Lavagna.

Le due vittime sono state registrate a Sorbano del Giudice, nel lucchese, e al parco La Malfa di Carrara, dove sono morti rispettivamente un uomo, intento a tagliare un albero nel suo podere è stato compito mortalmente da un’altra pianta crollata, e una donna, anche lei colpita da un albero. Paura anche al camping Italia a Marina di Massa, dove quattro persone sono rimaste ferite sempre per la caduta di alberi: una donna è in condizioni gravi dopo essere rimasta incastrata sotto una roulotte. Toscana flagellata dal maltempo con il governatore Eugenio Giani chiede di dichiarare lo stato di emergenza: “Le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi, con feriti e decessi. Per questo ho attivato la procedura per attivare al più presto lo stato di emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale – spiega Giani – Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, per unire tutte le forze nell’aiutare le popolazioni colpite”.

A Massa e Carrara sono circa 100 le persone evacuate precauzionalmente dalle loro abitazioni nei comuni di Massa (30) e Carrara (70) a causa dei danni provocati dalla tromba d’aria di questa mattina che si è abbattuta sul litorale. “La protezione civile – fa sapere in una nota la Regione Toscana – sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni”.

Tre persone rimaste ferite a Fornaci di Barga (Lucca) per il distacco di un tetto durante il nubifragio. Il tetto di una casa divelto è precipitato su tre auto. Sei le persone coinvolte di cui tre quelle ferite e soccorse. Sul posto vigili del fuoco carabinieri e ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale di Lucca. A Borgo a Mozzano il vento ha provocato gravi danni al centro anziani senza provocare feriti. Interruzioni di energia elettrica sono state registrate in moltissime zone della provincia di Lucca.

In Lombardia la città di Milano, complice l’allerta arancione per forti temporali, ha chiuso i parchi recintati e invitato i cittadini a fare attenzione, muovendosi con prudenza e a non sostare in auto o a piedi sotto alberi e impalcature. Sempre in Lombardia, ma nel mantovano, più nello specifico a Sermide, sono scesi 70 millimetri di pioggia nell’arco di pochissimo tempo, con case e strade allagate.

In Emilia Romagna è la provincia di Ferrara che conta i danni maggiori di questa ondata di maltempo. Bondeno la città più colpita, dove si è generata addirittura una tromba d’aria, mentre nella frazione ferrarese di Boara una gru, spinta da forti raffiche, è franata su alcune case. Nessun ferito, ma i danni sono veramente ingenti. Anche a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, sono stati registrati imponenti disagi, tra cui l’hangar dell’aeroporto della cittadina emiliana scoperchiato delle folate di vento che si sono abbattute anche su una palazzina, portando undici famiglie ad un’evacuazione precauzionale.

DRAMMA CORSICA – In Corsica il maltempo ha provocato la morte di una ragazza di 13 anni, colpita da un albero in un campeggio, di una 72enne travolta dal tetto di un ristorante abbattutosi sulla sua auto e di un uomo di 46 anni, morto anch’esso in un camping. Sono almeno 12, di cui uno in gravi condizioni, le persone ferite sull’isola francese. Tra loro c’è anche una ragazza italiana di 23 anni. Lo ha reso noto la prefettura dell’isola, secondo quanto riportano i media francesi. La ragazza sarebbe rimasta ferita dopo la caduta di un albero nella pineta di Calvi.

#Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levante genovese. Dal mattino #vigilidelfuoco in azione per alberi caduti, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: 150 interventi svolti [#18agosto 12:45] pic.twitter.com/RDbU83q7Do — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022

LE PREVISIONI – Nubifragi al centro-nord per 36 ore, nel weekend torna il bel tempo. È il paradigma del cambiamento climatico: 43 gradi al sud, nubifragi al centro-nord. L’arrivo della prima perturbazione atlantica degli ultimi mesi nel cuore dell’estate – si legge in una nota di Meteo.it – segna, insieme al super caldo africano, un esempio della potenza della natura e del rischio estremo di modificare il clima riscaldandolo con il Global Warming. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.ilmeteo.it, conferma che la fragilità del nostro Paese, insieme ai Cambiamenti Climatici, rende l’allerta meteo delle prossime 36 ore ancora più estrema. Prudenza al Centro-Nord con i temporali che potranno essere associati a colpi di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti. Nelle prossime ore i fenomeni più intensi si sposteranno lentamente verso Est, dal settore nordoccidentale italiano verso il resto del Nord e la Toscana; in seguito l’instabilità raggiungerà anche il resto del Centro mentre al Sud, dopo i 40-41°C già registrati, potremo vedere un’ulteriore impennata del termometro: previsti picchi di 43°C all’ombra in Sicilia.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano