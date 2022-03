Da nove giorni non si hanno notizie di Annalisa e neanche della figlia Cora di appena 9 anni. Sparite da casa, entrambi i cellulari spenti, nessuna traccia. Scomparse. E la Prefettura ha quindi deciso di lanciare un appello tramite i canali social: si invita a chi dovesse avere notizie o incorrere in avvistamenti di avvisare, contattare i carabinieri.

Sono ore di apprensione a Olgiate Molgora, comune di appena seimila abitanti in provincia di Lecco, da dove sono partite le ricerche in tutta la Lombardia. A denunciare la scomparsa è stato l’ex marito della donna, padre della bambina. Annalisa L. ha 39 anni. La figlia Cora Z. ha 9 anni. Fino al 2018 tutti e tre vivevano a Somma Lombardo, dove oggi vive l’uomo.

“Annalisa, classe 1983, è alta 1.75, corporatura esile, capelli castani ed occhi azzurri, presenta diversi tatuaggi in particolare uno raffigurante un ‘serpente’ sul dito anulare della mano sinistra ed un altro sulla spalla destra. La piccola Cora, classe 2012, è alta circa 135 cm, pesa circa 35 Kg, corporatura esile, capelli lunghi di colore castano chiaro, occhi di colore azzurri, carnagione chiara”, si legge nell’appello sui social network con il contatto dei carabinieri del Comando provinciale lecchese (0341.2621).

Stando a quanto riportano i media locali l’allontanamento potrebbe essere stato pianificato dalla donna nell’imminenza dell’udienza al Tribunale dei minori che avrebbe dovuto decidere sull’affidamento di Cora. Al momento la piccola si trovava ai Servizi Sociali di Olgiate per alcune recenti difficoltà della signora Annalisa. Quest’ultima temeva che l’ex marito, che vive con i due figli maggiori, potesse ottenere l’affido della bimba in esclusiva.

La donna avrebbe disdetto il contratto di affitto e le utenze e sarebbe sparita pochi giorni prima l’incontro con il giudice del Tribunale dei minori che avrebbe dovuto decidere per l’affido della bambina. All’uomo erano stati affidati i due figli più grandi in passato. La bambina non ha neanche salutato amici, compagni di scuola e insegnanti. Si spera in queste ore che nulla di male sia successo alle due.

“Siamo molto preoccupati — ha detto a Il Corriere della Sera il sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco —. La bimba frequenta la quarta elementare in paese e quando per giorni non si è presentata in classe ci siamo subito allertati. Ma ormai era già tardi: lei e la mamma erano già andate via. Probabilmente Annalisa, che prestava anche la sua opera come volontaria, temeva che le portassero via la bambina, ma in questo modo sta solo peggiorando la situazione. Vorrei dirle di tornare a casa, a tutto c’è una soluzione”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano