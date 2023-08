“Abbiamo bisogno di vedere cose belle”. Sono le parole che mi ha detto il mio barbiere, Vanni, qualche giorno fa, prima dell’inaugurazione del nuovo Parco Te, qui a Mantova. Poche semplici parole che esprimono il senso del progetto che abbiamo voluto per Mantova, ma che ci dicono in realtà molto di più. Parole e senso che appaiono scomparsi dalla politica di oggi e che, invece, proprio oggi servirebbero, come il pane.

Vanni ha parlato di “bisogno” di vedere cose belle. Il bisogno e la bellezza, come “cura”, di un tempo che ci presenta violenza, degrado umano e civile. Bellezza che non è solo estetica, un grande parco urbano, europeo, di ottanta mila metri quadrati in un’area da sempre abbandonata e polverosa a fianco di Palazzo Te. Un parco che collega e unisce uno storico quartiere popolare della città, oggi multietnico, alla Reggia Gonzaghesca. Bellezza che è speranza e poi fiducia che non ci si rassegni all’idea, in questo Paese, che non tornerà più il tempo delle sfide collettive, generose, ambiziose, con un’anima, che non è mai la somma degli interessi individuali o di categoria. Il punto è tutto politico, l’affermazione di Vanni è una domanda di politica.

Noi, in questa straordinaria, piccola città conosciuta nel mondo, abbiamo realizzato un parco, pensato per tutti, perché ciascuno possa starci bene. Se vuole da solo, se vuole con gli altri. È un’idea di città, è l’idea di offrire luoghi e un tempo buono di vita. È la convinzione che la politica possa e debba tornare a investire sulla felicità delle persone. Da quanto non sentiamo più pronunciare questa parola dai nostri leader politici, di qualsiasi parte politica. Perché? Parlare di felicità significa forse negare lo stato di bisogno, crudo e drammatico, di tanti italiani? No, al contrario, significa avere l’ambizione di voler dare in primis a chi sta peggio le condizioni per ritrovare una dimensione di cittadinanza piena, vitale, dignitosa, produttiva, in tutte le sue accezioni. Significa citando la Costituzione americana, parlare di un diritto innato e inalienabile. E c’è un motivo di quanto sia fondamentale. Un motivo che ci siamo dimenticati. Non esiste politica senza la partecipazione dei cittadini e nessuno partecipa senza un minimo di speranza e fiducia che le cose possono cambiare. Non si può costruire nulla di buono se nessuno crede più che la politica possa contribuire alla propria felicità. Vince l’idea che nulla si può fare, che tutto deve restare immutato, che siamo soli di fronte a ciò che accade.

Nessun parco ha senso se resta vuoto, nessun partito ha senso se non torna a mettere insieme e in cammino persone e classi sociali diverse. Se non ha il coraggio di rischiare e investire sul futuro. Quando il nostro Paese, in ritardo di almeno un decennio rispetto a Francia e Germania, con il Governo Renzi, ha dato vita, al più importante pacchetto di investimenti pubblici per la rigenerazione urbana delle città, ha scommesso su due punti fondamentali. Ha scommesso sui Sindaci, sfidandoli a presentare proposte innovative e concrete. E ha scommesso sull’idea che ricucire, rigenerare, collegare quartieri, centro e periferie, mettesse in moto nuove idee e nuovi processi culturali, economici, nuove reti di terzo settore.

Rimettere in moto e offrire una direzione è l’essenza della politica. Se non c’è questo c’è lo stallo e nello stallo qualsiasi forza progressista e veramente democratica è destinata a impantanarsi, ad essere residuale. Noi abbiamo realizzato un parco europeo in una città di cinquantamila abitanti. In due giorni hanno partecipato alle inaugurazioni diecimila mantovani. Il Governo, il dibattito pubblico, parla ormai quasi con fastidio e fatica del Pnrr. Se provassimo a pensare a quanti milioni di italiani parteciperebbero felici alla sua realizzazione, in migliaia di Comuni italiani, torneremmo a capire che oltre ad avere centinaia di miliardi da gestire serve un’idea di Paese e di futuro.

Mattia Palazzi

