“Arrivata da poco a Napoli una città che porto nel cuore e dove ritorno sempre con piacere. È un posto pericoloso? Si, la sua bellezza mi ha già rapita!”. Parola di Manuela Di Centa, campionessa olimpica di sci e friulana doc. Appena arrivata in città per un evento sportivo ha voluto celebrare Napoli con un bel sorriso nei suoi posti preferiti.

Accanto alle belle parole ha postato anche i selfie nei suoi luoghi preferiti: il Maschio Angioino, la Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito e infine uno dei suggestivi vicoletti di via Chiaia. Non poteva mancare la foto con un bel caffè, rigorosamente napoletano. Un bell’omaggio che arriva dalla sportiva, ex deputata italiana e conduttrice televisiva. La sua passione per la montagna e la neve lasciano spazio anche all’amore per la bella città sul mare ai piedi del Vesuvio.

Di Centa è stata la prima donna italiana a raggiungere la cima dell’Everest con l’ausilio di bombole di ossigeno, una scalata preparata attraverso altre cime quali diverse montagne italiane del gruppo Ortles-Cevedale e il Monte Olimpo, per poi attaccare l’Elbrus (che con i suoi 5642 metri è considerato da molti anglosassoni la montagna più alta d’Europa), e trasferirsi quindi in Asia, in Cina e sull’Himalaya.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

