È scomparsa da sette mesi Mara Favro, donna di 51 anni di cui si occupa questa sera il programma ‘Chi l’ha visto?’ che cercherà di riportare i riflettori sul caso dopo che un uomo, che la conosceva bene, ha affermato di averla vista circa 45 giorni fa. La signora ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso 8 marzo, giorno della festa della donna, e sul suo caso la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e soppressione di cadavere, e ci sono due indagati il proprietario del ristorante presso cui lavorava, Vincenzo Milione, e il pizzaiolo Cosimo Esposito.

Mara Favro e il telefonino spento

È dalle otto di quel giorno che il suo telefonino risultava spento. Un caso fitto di mistero visto che da una settimana la donna (mamma oltretutto di una bimba di nove anni) aveva iniziato a lavorare in una pizzeria di Chiomonte, dopo un lungo periodo di disoccupazione.

L’immagine whatsapp cambiata

Era tornata sul posto di lavoro per prendere un mazzo di chiavi di casa che aveva dimenticato. Ancora molti dubbi su come Mara sia tornata al ristorante e poi a casa. Due versioni contrastanti tra Milione ed Esposito. Qualcosa quel pomeriggio potrebbe essere andato storto. Alle 6:20 la donna infatti scriveva allo stesso amico e al pizzaiolo l’intenzione di lasciare il ristorante. L’ultimo mistero risale invece alla mattina della scomparsa, quando Mara ha cambiato la sua foto whatsapp scegliendo l’immagine di una Fenice. Sul caso interverranno testimonianza inedite raccolte da “Chi l’ha visto?”, in onda questa sera alle 21:10 su Rai 3, condotto da Federica Sciarelli.

