Ha aperto un profilo su Instagram dall’evocativo titolo “immadeleinemcan”, “Io sono maddie MaCann”, e ha iniziato a pubblicare di continuo post che raccontano i motivi delle sue convinzioni. E a chiedere di poter fare il test del Dna. È bastato poco e nel giro di pochi giorni per le affermazioni di Julia, ragazza polacca di 21 anni, si è tornato a parlare della scomparsa della bimba avvenuta in Portogallo nel 2007. Le parole della ragazza hanno fatto il giro del mondo. Gli investigatori polacchi e inglesi hanno ignorato il suo appello a sottoporsi al test del dna e da qui l’esigenza di trovare un modo “via social” di arrivare ai coniugi McCann, come lei stessa ha spiegato in uno dei video postati.

Per gli investigatori la storia non è credibile perché secondo l’ultima ipotesi, Maddie sarebbe stata uccisa poco dopo la sua sparizione dal pedofilo tedesco Christian Brueckner. Ma la ragazza su Instagram insiste e pubblica le foto in cui sostiene che ci siano somiglianze con la piccola: la macchiolina nell’occhio, quelle sulle gambe e i tratti somatici. In realtà la somiglianza sembrerebbe poca. La 21enne sostiene di essersi iniziata a insospettire quando sua nonna ha fatto delle allusioni sul suo passato. E così si è convita di essere Maddie, anche se l’età anagrafica non corrisponde perché Maddie oggi avrebbe 19 anni.

Ma la storia ha navigato il web ed è arrivata molto lontano, tra chi le ha creduto e chi ha iniziato a criticarla. Dopo le ultime dichiarazioni della ragazza polacca, però, è arrivata la smentita da parte della sua famiglia attraverso un ente di beneficenza polacco chiamato “Missing Years Ago”. I genitori di Julia sostengono che la ragazza voglia farsi pubblicità: “Abbiamo sempre cercato di aiutarla a rimettersi in piedi. Julia è oramai maggiorenne. Se ne è andata da tempo via di casa. Una volta voleva diventare una cantante, poi una modella. Insomma, ha sempre voluto essere popolare. E per quello che sta succedendo ora è riuscita ad avere un milione di follower. Temiamo che il suo comportamento porti a un’inevitabile conseguenza. Internet non dimentica, ed è ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione”, hanno fatto sapere. Aiutatemi”, riporta SkyTg24. Intanto sul profilo Instagram la ragazza ha già condiviso oltre 50 post e, in una settimana, ha collezionato più di un milione di follower.

