La Regina Elisabetta II compie 96 anni. Nessuno mai come lei nel Regno Unito, terza sovrana al mondo per longevità con i suoi 70 anni a Buckingham Palace. E tutto il mondo che ha imparato a conoscere la Regina più pop, iconica, conosciuta, celebrata, rappresentata e raccontata si prepara a celebrarla. La sovrana si è ritirata a celebrare in forma privata nel suo cottage di Sandringham. Le celebrazioni ufficiali si terranno agli inizi di giugno, dal 2 al 5. Secondo il Telegraph la partecipazione della stessa sovrana sarà in forse fino al giorno stesso dei festeggiamenti.

E questo anche per via delle condizioni di salute di Sua Maestà. “Se Sua Maestà ci sarà, sarà deciso il giorno stesso e sarà accompagnata da un altro membro della famiglia reale”, ha rivelato una fonte di Buckingham Palace al quotidiano britannico. Oltre all’età ragguardevole Elisabetta ha ammesso recentemente i suoi affanni. “Non posso muovermi”, ha detto in occasione di uno degli ultimi ricevimenti a Windsor. È risultata poco tempo fa anche positiva al covid. Il contagio l’ha lasciata “molto stanca ed esausta”.

La Regina aveva accusato sintomi lievi, simili a quelli causati da un raffreddore. Anche prima del tampone positivo la sovrana aveva dovuto rinunciare a una serie di impegni esterni e a una limitazione della sua agenza per via di una certa fatica persistente. E poi le preoccupazioni che hanno afflitto la sovrana negli ultimi anni hanno giocato la loro parte: la fuga dalla Casa Reale dell’amato nipote Harry negli Stati Uniti con le accuse di razzismo in mondovisione in un’intervista con Oprah Winfrey; la perdita del marito, il principe Filippo, un anno fa; l’isolamento proprio a causa della pandemia da covid-19; le accuse di violenze sessuali al figlio Andrea.

Elisabetta ha partecipato alle celebrazioni in onore del consorte, a un anno dalla scomparsa, arrivando a Westminster Abbey al braccio del figlio Andrea – un gesto quanto mai esplicativo -, ma non ha presenziato come da tradizione alla messa di Pasqua a Windsor. Indizi che poco possono ancora rivelare sulla sua ipotetica presenza a inizio giugno alle celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino. Recentemente la sovrana aveva anche espresso il suo desidero che Camilla diventi “regina consorte” a fianco di Carlo quando sarà il momento.

“Sono passato a trovare nonna per controllare fosse tutto a posto, che fosse protetta e che avesse le persone giuste attorno”, ha dichiarato in un’intervista alla NBC il principe Harry, passato a salutare la nonna con la moglie Meghan Markle a Windsor prima degli Invictus Game in Olanda. Harry ha detto di aver trovato la nonna “in ottima forma”. La coppia, che ha chiamato la seconda figlia Lilibet, non ha assicurato la presenza alle celebrazioni di giugno. Questioni di sicurezza, ha lasciato intendere Harry facendo riferimento ai problemi sorti sulla sua scorta personale dopo il trasferimento negli States.

