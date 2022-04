“Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere.” Questo lo slogan scelto dalla Otley Burger Company, un’azienda di panini da asporto di Leeds, per celebrare la festa della mamma, che nel Regno Unito quest’anno cadeva il 27 marzo. Peccato che sullo sfondo degli annunci pubblicitari pubblicati sulle sue pagine social ci fosse l’immagine della piccola Maddie McCann, la bimba scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia Da Luz, in Portogallo, e di sua madre Kate McCann.

Un’iniziativa che ha scatenato diverse polemiche e reazioni, tanto da richiedere l’intervento dell’Asa, l’Advertising Standards Authority. I post sono stati così rimossi dai social network.

Le proteste sui social

Oltre all’immagine con la bimba e sua madre in primo piano (usate ovviamente senza autorizzazione), in un’altra foto si vedeva un uomo correre con una foto più piccola di Madeleine, accompagnato dalla frase: “Hamburger per cena? Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori.”

Molti utenti hanno iniziato a protestare sulle pagine social dell’azienda, etichettando la trovata come ‘offensiva’ e ‘disgustosa’. La vicenda legata alla scomparsa della bambina– che non è mai stata ritrovata- oltre che molto dolorosa, è anche tristemente nota in Inghilterra. La famiglia McCann, che si trovava in vacanza in Portogallo quando la piccola è sparita nel nulla, è stata infatti protagonista di una campagna mediatica senza precedenti. Dopo diverse denunce, l’Advertising Standards Authority è intervenuta sulla questione, intimando alle piattaforme di eliminare i contenuti. Ha successivamente pubblicato sul proprio sito il responso dopo le indagini: “La Otley Burger Company ha affermato che non avrebbe più utilizzato le foto di Kate McCann in quel modo o sovrapposto le immagini del rapimento di Madeleine McCann. Ha detto che tutti gli annunci sono stati rimossi e non sarebbero più riapparsi” si legge.

“Ha anche fatto presente che l’immagine era un meme e che non c’era un product placement, quindi non era pubblicità. Meta ha dichiarato di aver esaminato il contenuto nel post di Instagram e di averlo rimosso per aver violato le loro politiche. Hanno intrapreso una revisione più ampia dell’account Instagram, rimosso ulteriori contenuti e imposto restrizioni all’account. Twitter ha fatto sapere che il tweet è stato cancellato.”

“Non m’importa di aver offeso le persone”

Non è la prima volta che la Otley Burger Company pubblica contenuti di dubbio gusto. L’anno scorso ha usato un’immagine di Karen Matthews, la donna finita in carcere per aver inscenato il rapimento di sua figlia Shannon.

In occasione della Festa del papà, sempre nel 2021, sui social dell’azienda sono apparsi post con foto di conosciuti serial killer. Come riportano i media locali, il proprietario Joe Scholey ha spiegato al programma Leeds Live di aver pensato solo ai soldi, considerando i guadagni ottenuti in passato: “Non m’importa di aver offeso le persone. Davvero non mi interessa”.

© Riproduzione riservata

Roberta Davi