In un video pubblicato sui social media, il segretario del Partito Liberaldemocratico, il deputato Luigi Marattin, ripercorre – con fonti documentali e dichiarazioni dei protagonisti, come Bill Clinton – la storia del conflitto Israelo-palestinese dal 1947 ad oggi.

“L’esame dei fatti ci riconsegna una semplice verità: ad aver rifiutato la soluzione ‘due popoli, due Stati‘ sono sempre stati prima gli Stati arabi e poi Hamas, da quando con le armi si è arrogata il diritto di rappresentare esclusivamente il popolo palestinese”, riassume Marattin.

“Ecco perché l’unica soluzione è no ad Hamas, no agli estremismi del governo israeliano (che con i nuovi insediamenti in Cisgiordania allontana sempre di più la soluzione al problema), sì alla ripresa degli Accordi di Abramo con lo scambio tra uno Stato palestinese e il riconoscimento del diritto all’esistenza dello stato di Israele”, prosegue Marattin.

“La soluzione – conclude Marattin – che si sarebbe potuta realizzare tante volte nel corso di questi decenni se Hamas non fosse stata tra i piedi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo