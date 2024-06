I vertici e la comunità di Formez inviano le più calorose felicitazioni a Marcello Fiori, neo-Direttore generale di Inail. Nei suoi anni da Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, Formez ha sempre trovato in lui un riferimento solido di competenza e capacità innovativa. La sua convinzione sulla funzione centrale del Formez come soggetto qualificato nell’attuazione delle riforme, al servizio della PA italiana, si è tradotto in una gestione impeccabile del ruolo di Commissario straordinario dell’Istituto: nella primavera del 2023, Fiori ha impostato con grande visione strategica il nuovo corso di Formez, adeguandolo alle esigenze del contesto nazionale e internazionale.

Siamo certi che anche nella sua nuova responsabilità, saprà fare leva su quel rigore e quella lucidità che abbiamo conosciuto e apprezzato, mettendo ancora una volta la propria esperienza al servizio dell’Amministrazione. A lui il più cordiale ringraziamento per il lavoro svolto insieme, e un grande in bocca al lupo per il futuro che lo aspetta: conoscendolo, sappiamo che condividerà con noi il principio che un nuovo traguardo è sempre soprattutto un nuovo inizio.

Redazione