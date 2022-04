Il 13 marzo scorso la promessa di matrimonio con il suo Matteo, il prossimo 28 aprile avrebbe conseguito la laurea. La vita di Mariasofia Paparo, 28 anni da compiere tra pochi giorni, nuotatrice professionista, è stata stroncata da un malore improvviso lunedì 11 aprile. Un dramma, una tragedia inspiegabile che ha lasciato senza parole l’intera comunità di San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli, dove la giovane si era trasferita (era originaria di San Giovanni Rotondo, in Puglia). Lutto anche all’Università Parthenope dove Mariasofia avrebbe tra poche settimane concluso il suo percorso di studi.

Dolore e sgomento che il promesso sposo della 28enne prova a racchiudere in un post pubblicato nelle scorse ore sui social: “Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice. Avevamo una vita davanti e sei andata via così. Ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto Mariasofia Paparo pronta per gareggiare insieme nel porto di baia, mi hai fatto penare nel conquistarti, ma poi avevi accettato di vivere questa fantastica avventura insieme e mi hai regalato i più bei due anni della mia vita. Io ti ricorderò così sempre, come la mia bellissima Mariasofia, e sarò per sempre il tuo ciccino. Ti amo e ti amerò per sempre amore mio“.

Mariasofia era istruttrice presso il centro “Le meraviglie dello sport”, che si trova a Napoli (in una traversa della centrale via Foria). I funerali della giovane si terranno alle 15 di oggi pomeriggio, martedì 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano. “È scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo, laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie”, si legge in una nota dell’Università Parthenope. “Si sarebbe laureata il prossimo 28 aprile, nuotatrice professionista. L’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici”.

Numerosi i commenti sui social per ricordare la giovane nuotatrice. “Abbiamo condiviso bracciate, sorrisi, lacrime, gioie, dolori. Abbiamo condiviso il mondo oltre l’acqua. Eri bella, solare, sprizzavi gioia da tutti i pori. Eri allegria, eri una forza della natura un uragano. Ti vorrò sempre bene amica mia. Ciao sofy, mi hai spezzata” scrive un’amica.

Mariasofia era un’atleta Master del Circolo Nautico Posillipo, nel 2019 aveva fatto parte dello staff del Trofeo Swim4Life, valido per il Circuito Supermaster FIN e svolto a dicembre dello stesso anno nella piscina Scandone di Napoli, il tempio del nuoto partenopeo. Aveva anche fatto parte dello storico Master Team Speedo, nato in Italia per la prima volta nel 2019. Tante anche le medaglie regionali vinte, tutte sfoggiate con orgoglio misto a umiltà. Nel 2020 aveva anche partecipato alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla Capri-Napoli, altro appuntamento imprescindibile per i nuotatori di tutta Italia.

Giovanni Leone