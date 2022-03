Dopo il matrimonio ‘simbolico’ della scorsa settimana, la festa per le ‘nozze non nozze’ a Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, a lanciare un nuovo gossip, “una fake news” per Forza Italia, su Silvio Berlusconi e Marta Fascina è Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, che annuncia: la compagna del Cav è in dolce attesa.

Sulla sua rubrica su portale MOW Alessi scrive che l’ex premier e la deputata azzurra con cui convive da oltre 2 anni potrebbero diventare presto genitori. Il leader azzurro, se la notizia fosse confermata, sarebbe per la sesta volta papà. Berlusconi, che ha già ben 14 nipoti, da pochi mesi è anche bisnonno ( e il figlio Piersilvio nonno).

Dalle parti di Arcore, quartier generale dell’ex premier, nessun commento sull’indiscrezione. Ma autorevoli fonti azzurre assicurano che si tratti di una voce priva di qualsiasi fondamento, una vera e propria fake news, “una balla, priva di ogni fondamento”.

Alla festa all’americana dello scorso 20 marzo per l’unione simbolica tra il leader di Forza Italia, 85 anni, e la 32enne deputata azzurra Marta Fascina, hanno preso parte alla fine una sessantina di invitati tra familiari, amici e parlamentari. Tutti presenti i figli di Berlusconi, tranne Piersilvio, che ha scelto di tenersi lontano da eventi troppo affollati per paura del contagio da Covid.

Nelle scorse settimane, quando si era diffusa la notizia di imminenti nozze, il Cav aveva diffuso una nota spiegando che “il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio”. Eppure, “proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Tra questi anche il segretario della Lega Matteo Salvini che, dopo aver aperto in mattinata la 7/ma edizione della scuola politica del partito, ha preso parte al pranzo preparato per l’occasione dal ristorante tristellato ‘Da Vittorio’. Presenti, tra gli altri, anche i parenti della ‘sposa’, Paolo Berlusconi, Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri, Vittorio Sgarbi, Adriano Galliani con la compagna, Niccolò Ghedini, oltre ai parlamentari azzurri Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini e Antonio Tajani.

