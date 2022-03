Non è servito a molto il pressing della famiglia e degli amici perplessi sull’opportunità di festeggiare un matrimonio che non ha valore giuridico in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo. Silvio Berlusconi e Marta Fascina sembrano intenzionati a dire sì e scambiarsi le fedi sabato 19 marzo, coma annunciato due mesi fa. Lo faranno con una cerimonia “discreta”, a pranzo, a Lesmo nella Villa Gernetto.

Nei mesi il pressing dei contrari al festeggiamento si è fatto incalzante da parte di tutti i figli del Cavaliere, degli amici più cari, da Fedele Confalonieri a Gianni Letta, perfino dei collaboratori stretti. Tutti perplessi sull’opportunità di fare una festa con la guerra in Ucraina che divampa e la vicinanza personale di Berlusconi con Putin che però fin ora non ha pronunciato nemmeno una parola in merito. Marta Fascina, che ha 53 anni in meno di Berlusconi sembra non averne voluto sapere nulla.

Da quanto riportato dal Corriere della Sera, la cerimonia dovrebbe essere molto sobria. Giusto una sessantina di invitati, un pranzo seduti. Tra gli invitati i figli (non tutti però sembra che saranno presenti, qualcuno – dicono – avrebbe non meglio precisati “impegni precedenti”), i nipoti, famiglia della sposa, Confalonieri, Galliani, Letta e pochissimi politici: Licia Ronzulli ovviamente – che ha avuto un ruolo centralissimo nell’organizzazione dell’evento – e i massimi vertici del partito, da Antonio Tajani ai capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, a Valentino Valentini.

Da quanto trapela non ci saranno ministri né alleati e nemmeno una imponente copertura mediatica. Previsto giusto lo scambio degli anelli e delle promesse d’amore dei due sposi. Berlusconi ha già regalato alla compagna un magnifico solitario, e lei ha voluto far realizzare, attraverso il fratello, un calco delle sue mani intrecciate a quelle del compagno, come testimonianza di un amore che non si spezza.

