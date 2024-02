Martin Scorsese ospite di Che Tempo che Fa non dimentica le sue origini italiane ma non solo. Dal 2018, Martin Scorsese è ufficialmente cittadino italiano, con l’atto di nascita trascritto nel comune di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo.Martin Scorsese ha sempre manifestato un forte orgoglio per le sue origini italiane e inoltre una delle sue cinque mogli è la splendida Isabella Rossellini conosciuta quando l’attrice aveva solo 25 anni. In quel caso il problema del loro matrimonio fu un cosiddetto ‘terzo incomodo’ che si sarebbe intromesso nell’amore tra Scorsese e la Rossellini.

Il nonno siciliano di Martin: Francesco Paolo Scorsese

Polizzi Generosa è il paese d’origine del nonno paterno di Scorsese, Francesco Paolo Scozzese. Nel 1979, Scorsese visitò il piccolo comune palermitano per la prima volta con la compagna di allora, Isabella Rossellini, alla ricerca dei suoi parenti. Tuttavia, un dipendente comunale comunicò erroneamente che erano tutti deceduti.

Il cognome era Scozzese: “Io sono suo cugino”

Il sindaco Giuseppe Lo Verde ha chiarito: “In realtà, le cose non stavano così; c’era stato solo un errore. Il cognome originariamente era Scozzese, poi in America è diventato Scorsese. Io stesso sono suo cugino”. Martin Scorsese aveva presentato la richiesta di cittadinanza italiana già nel 2005.

“L’ultima volta che l’ho visto qui, mi disse che voleva organizzare una manifestazione con la partecipazione di Giuseppe Tornatore, a cui aveva consegnato l’Oscar nel 1990 per ‘Nuovo Cinema Paradiso’. Ora vorrei che tornasse a Polizzi per ricevere un riconoscimento alla carriera, magari proprio dalle mani di Tornatore.”

Martin Scorsese la vita nella “Little Italy” di New York

Martin Scorsese è nato a New York nel 1947 da genitori di origini italiane, e i suoi nonni, sia materni che paterni, erano immigrati dalla Sicilia. Cresciuto nel quartiere di Manhattan di “Little Italy”, abitato principalmente da famiglie italoamericane, Scorsese ha raccontato questa comunità, il suo legame con l’Italia e le sue tradizioni in alcune delle sue pellicole più celebri, come “Mean Streets” o il documentario “Italoamericani”.

Isabella Rossellini e l’incontro con Martin Scorsese: i 10 anni di differenza

Isabella Rossellini incontrò Martin Scorsese per la prima volta a 25 anni, quando il registra all’epoca trentacinquenne, aveva da poco girato New York New York, il musical con Robert De Niro e Liza Minnelli.

Il primo film visto insieme New York New York

La giovane inviata doveva intervistare Scorsese e in occasione di quell’appuntamento si scusò con lui per non aver visto ancora il suo film. Martin Scorsese, a quanto pare, colse la palla al balzo per proporre alla Rossellini di vederlo insieme a lui in una proiezione privata. La giovane accettò.

