Martin Scorsese è ampiamente considerato uno dei registi più importanti di tutti i tempi ed è noto per il suo stile cinematografico grintoso e meticoloso. Il grande autore ha collezionato grandi capolavori, ma anche matrimoni.

Isabella Rossellini e l’incontro con Martin Scorsese: i 10 anni di differenza

Isabella Rossellini incontrò Martin Scorsese per la prima volta a 25 anni, quando il registra all’epoca trentacinquenne, aveva da poco girato New York New York, il musical con Robert De Niro e Liza Minnelli.

Il primo film visto insieme New York New York

La giovane inviata doveva intervistare Scorsese e in occasione di quell’appuntamento si scusò con lui per non aver visto ancora il suo film. Martin Scorsese, a quanto pare, colse la palla al balzo per proporre alla Rossellini di vederlo insieme a lui in una proiezione privata. La giovane accettò.

Martin Scorsese tra donne e film: matrimonio Rossellini in gran segreto

Nato il 17 novembre 1942 a New York, Martin Scorsese è stato sposato cinque volte: con Laraine Marie Brennan, Julia Cameron, Isabella Rossellini e Barbara De Fina.

Il 29 settembre del 1979 Isabella Rossellini e Martin Scorsese si sono sposati in gran segreto con una cerimonia sobria e in una location insospettabile: Bracciano, la romantica cittadina sull’omonimo lago, a 30 chilometri da Roma.

La morte della madre della Rossellini e il dolore che separa

Per Isabella Rossellini si trattava del primo matrimonio, mentre per Martin Scorsese – che era padre di due figlie – era il terzo. La rottura maturò in uno dei momenti più difficili di Isabella Rossellini, ovvero quando sua madre Ingrid Bergman si ammalò di cancro nel 1982. Quel fatto la spinse a ragionare sui significati del concetto di famiglia che a volte si rischia di non considerare adeguatamente. “È strano che a volte il dolore unisca le persone e a volte no”, ha raccontato lei in una intervista.

Il ‘terzo incomodo’ nel matrimonio tra Isabella Rossellini e Martin Scorsese

”Ha sincerità e intelligenza, si vede nella recitazione e quanto sia potente già solo l’immagine del suo viso”, disse invece il regista.

La rottura non ha mai compromesso la stima reciproca ma a tutti gli effetti c’era un terzo incomodo nel loro matrimonio ovvero la passione per i film. “Sono persone eccezionali. Molto intelligenti, divertenti, spumeggianti. Ma per ognuno di loro il matrimonio e la famiglia non sono la cosa principale. Non conterai mai quanto il loro vero e unico grande amore: i film”.

Martin Scorsese e l’attuale moglie: Helen Schermerhorn Morris

La sua attuale moglie è Helen Schermerhorn Morris, con cui è sposato dal 1999. La loro figlia, Francesca, è un’attrice e regista che è apparsa nei film di suo padre The Departed , Hugo e The Aviator .

Scorsese ha due altre due figlie: Catherine e Domenica. Catherine è nata dalla sua prima moglie, Laraine Marie Brennan. Mentre Domenica l’ha avuta da Julia Cameron. Come Francesca, Domenica è un’attrice ed è apparsa nei film di suo padre Cape Fear e The Age of Innocence .

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo