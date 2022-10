Ha massacrato la moglie a colpi di batticarne, arrivando addirittura a rompere il martello di legno utilizzato dai macellai. Una furia raccapricciante quella di un uomo di 66 anni che ha ridotto in gravi condizioni la consorte 62enne, colpita più volte alla testa, scagliandosi anche contro l’anziano suocero, intervenuto per proteggere la figlia.

E’ quanto accaduto in un’abitazione di Pozzuoli, comune in provincia di Napoli nelle scorse ore. A lanciare l’allarme una telefonata al 112. Una volta giunti nell’appartamento, i carabinieri si sono ritrovati davanti ai loro occhi una scena agghiacciante con il batticarne di legno rotto a furia dei ripetuti colpi sferrati dall’uomo e sporco di sangue, la donna con gravi ferite alla testa e il papà di quest’ultima picchiato perché intervenuto in sua difesa.

Il marito, già noto agli archivi delle forze dell’ordine, è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio. Si trova adesso nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida. La donna è stata portata in ospedale a Pozzuoli: refertata dai medici, ha subito gravi lesioni che le costeranno 40 giorni di prognosi. Sette invece i giorni di prognosi prescritti all’anziano genitore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo