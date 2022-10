Dopo la pubblicazione, nel 2016, del suo primo libro “La Disabilità non è un Limite” edito da Europa Edizioni, Anna Adamo, 25 anni di Scafati, torna a far parlare di sé con “Come il Mare in Tempesta”, un nuovo libro acquistabile su Amazon sia nella versione cartacea sia nella versione eBook. Disabile dalla nascita ne ha dovute affrontare tante. Ma non si è mai lasciata andare. E adesso con la sua scrittura torna ad affrontare un tema delicato e poco raccontato come il dramma del revenge porn di cui è stata vittima.

“Come il Mare in Tempesta – ha dichiarato – racconta la storia di Marta, una giornalista ventiduenne che sogna di lavorare nell’ambito della comunicazione politica e le prova tutte pur di riuscirci. Ad un certo punto, però, comincia a pensare che le competenze non bastino per raggiungere l’obiettivo prefissatosi, quindi decide di intraprendere una scorciatoia che la farà ritrovare faccia a faccia con uno dei periodi più brutti della sua vita, durante il quale dovrà fare i conti con il Revenge Porn, la violenza e lo stalking“.

Quelli di cui parla la Adamo sono temo forti, sui quali è oggi più che mai doveroso tenere accesi i riflettori, visti numerosi casi di violenza e stalking di cui sono purtroppo protagoniste le donne e anche i tanti giovani che si sono tolti la vita a causa dei reati commessi attraverso il web. “Questo libro – prosegue Anna – nasce con l’intento di trasformare il dolore derivante da un’esperienza personale in qualcosa di positivo che possa aiutare gli altri. Qualche anno fa sono stata vittima di Revenge Porn, in quel momento ho capito che di determinate tematiche si parli troppo poco, soprattutto tra i giovani, quindi ho pensato di dar vita a questo piccolo libricino proprio per sensibilizzare questi ultimi su queste tematiche. Il libro è piccolo, supera di poco le trenta pagine e la scelta di scriverlo in maniera così breve e concisa non è casuale, ma dipesa dall’ aver preso consapevolezza del fatto che al giorno d’oggi i ragazzi, fatta eccezione per qualcuno, non leggano grandi volumi. Un libro piccolo può, probabilmente, invogliarli a leggere senza stancarli troppo. Inoltre, Marta, la protagonista che ha un nome di fantasia, è una donna nella quale chiunque può riconoscersi”.

Le parole della Adamo non lasciano spazio ai dubbi, bisogna puntare sui giovani, metterli in guarda sui rischi che si possono correre facendo un cattivo utilizzo di internet. “Il Revenge Porn, la violenza, lo stalking – conclude – sono reati, è importante farlo capire ai giovani, ma soprattutto è importante far capire loro che chiunque li commetta vada denunciato, perché deve essere severamente punito. Non ci si può più comportare come se questo genere di cose non ci riguardassero. Abbiamo il dovere di agire con azioni concrete per far si che mai più nessuna donna si ritrovi ad essere vittima di Revenge Porn, violenza o stalking e di educare i giovani all’ affettività, affinché comprendano che qualsiasi tipo di atto violento esercitato sul partner o su chiunque altra persona non porti a nulla di positivo”. “Come il Mare in Tempesta” vuole essere una guida per i giovani, un libro amico delle donne che possa far capire loro non siano sole e soprattutto che è proprio dal dolore che si può ricominciare a vivere.

Redazione