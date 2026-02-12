Dimenticate il lusso di Cortina d’Ampezzo, anche durante le Olimpiadi invernali. Non ne ha voluto sapere nemmeno Sergio Mattarella, che dopo aver assistito alla grande cerimonia inaugurale di Milano in compagnia della presidente del Cio – come ci è stato mostrato dalla Rai – si è fermato nella prestigiosa località invernale per la sua seconda tappa dei Giochi. Una trasferta coordinata dal Quirinale assieme al Coni e a Fondazione Milano Cortina, che tra vari impegni, ricevimenti e chiamate agli azzurri a medaglia, ha programmato l’arrivo del Capo dello Stato mercoledì pomeriggio, la presenza nella gara di discesa del Super G femminile, e la successiva visita a Casa Italia. Ma il viaggio del Presidente risalta anche per un dettaglio di non poco conto: l’alloggio.

Mattarella a Cortina, ma senza lusso

Mattarella ha soggiornato presso Villa Marina, nome che potrebbe trarre in inganno chi non la conosce. Non si tratta di una residenza principesca immersa tra le cartoline naturali delle Dolomiti, ma della foresteria del Circolo degli Ufficiali della Marina militare, un perimetro umile ed essenziale. L’abitazione è visibile in qualche scatto ufficiale visto che poche ore fa è stata sede del ricevimento di Sofia Goggia, un luogo pensato per le vacanze delle Forze Armate e anche dei loro parenti: spazi contenuti tanto legno, arredi di montagna, piante in vasi di plastica. Per i militari e le loro famiglie il costo delle camere sotto i cento euro. Al Presidente della Repubblica bastava.

Cortina, pista Olimpia delle Tofane, Mattarella saluta Federica Brignone oro nel super G femminile 🇮🇹 pic.twitter.com/wZKHjPX1er — Quirinale (@Quirinale) February 12, 2026

