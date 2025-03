Un duro giudizio sui dazi, quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Villaggio “Agricoltura è”. Il monito arriva in occasione dell’anniversario delle firme dei Trattati di Roma, con il Presidente della Repubblica che ha criticato fortemente la manovra economica del presidente americano Trump rispondendo alle domande di alcuni ragazzi.

“I dazi rappresentano un freno per i mercati, ne distorcono il funzionamento e penalizzano i prodotti di qualità, un aspetto che consideriamo inaccettabile e che dovrebbe esserlo per tutti i Paesi del mondo”, ha dichiarato Mattarella. Il Presidente ha poi sottolineato che “mercati aperti significano due elementi fondamentali: la pace e la salvaguardia dei nostri interessi economici legati all’export”, auspicando che prevalga il buon senso. “Una collaborazione basata su regole eque è essenziale. La soluzione non risiede nei dazi, ma nell’applicazione di norme condivise”, ha spiegato. “È importante mantenere un atteggiamento equilibrato senza alimentare allarmismi eccessivi. L’Unione Europea ha la solidità necessaria per affrontare la questione con serenità e autorevolezza, opponendosi con fermezza a una misura così ingiustificata. L’Europa è un attore di peso e deve affrontare il confronto con calma, ma anche con determinazione”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco