Il direttore de Il Riformista e leader di Italia Viva Matteo Renzi interviene su Facebook alla festa di Italia Viva Toscana alle 18.00

Sulla collocazione di Italia Viva in Parlamento Renzi ha dichiarato: “credo che la cosa fondamentale che questo settembre ci mette davanti è che c’è un governo che non sta governando e un’opposizione che non sta facendo l’opposizione. C’è un governo in retromarcia e una opposizione che va in folle: in questo quadro noi facciamo il centro. Poi rispetto ai gruppi e a come li gestiremo lo vedremo nelle prossime settimane. Il punto chiaro è che il governo non governa e l’opposizione non fa l’opposizione: o si prova a far qualcosa noi o il Paese va in crisi”.

Per la legge di bilancio, ha aggiunto Renzi, “mancano 30 miliardi e non hanno nemmeno gli occhi per piangere. Allora invece che fare tante promesse e giratine show come quelle che sta facendo la Meloni si concentrino su una cosa, abbassino le tasse. Tutte le volte la destra le tasse le abbassa, ma in campagna elettorale a parole. Gli unici che abbassano le tasse siamo noi ed in questo momento siamo all’opposizione”

