“Berlusconi ha sempre rivendicato a se stesso il fatto di aver cercato di aver portato Putin da questa parte del campo, poi è finita come è finita e lo sappiamo tutti. Sono testimone che in uno degli ultimi incontri istituzionali che ho avuto con Putin, lui la sera si fermava con Berlusconi perché il rapporto era molto stretto”. E’ quanto dichiarato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista nel corso dello speciale sulla morte di Silvio Berlusconi andato in onda ieri sera su Canale 5 e condotto da Paolo Del Debbio. Per Renzi Berlusconi avrebbe fatto di tutto per portare la Russia con l’Occidente.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo