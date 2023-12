Mercoledì 15 dicembre 1993 – Firmato da Londra e Dublino un patto di pace per l’Ulster. Dopo tremila morti, vittime di una spirale di odio e di vendette che sembrava senza fine, l’Ulster potrebbe avviarsi a un futuro di pace.

Incontro a Palazzo Chigi fra il Primo Ministro Ciampi e il Presidente Rai Demattè. Il Governo ha garantito in tempi bravi un sostegno pubblico per risolvere i problemi di liquidità della Rai.

12 lavoratori di nazionalità croata e bosniaca in servizio presso un cantiere algerino sono stati sgozzati da un gruppo di circa 50 persone. Le vittime erano di religione cristiana, Il massacro sarebbe avvenuto per per rappresaglia contro le vittime islamiche della guerra in Bosnia.

Sembra che sia stata individuata la causa dell’alto numero di ricoveri ospedalieri a Napoli. Un’allergia, e non un’intossicazione da gas. A scatenarla è stata la polvere provocata da un carico di 42 mila tonnellate di semi di soia stivato in un cargo arrivato a Napoli da Baltimora alla fine di novembre.

Pietro Cannata, libero da 6 giorni ha nuovamente danneggiato un’opera d’arte. Con un coltellino ha sfregiato una preziosa tavola del ‘500 nella basilica di Santa Maria delle Carceri, nel pieno centro storico di Prato. Aggredito da otto signore anziane, è stato messo in salvo dal parroco, che l’ha portato in sacrestia.

Domenica 15 dicembre 2013 – L’Assemblea Nazionale del PD ha formalmente eletto Matteo Renzi segretario “Restiamo ribelli e cambiamo l’Italia. Ciascuno di noi ha il suo pantheon di ribelli. Ma l’essere ribelli è soprattutto una sfida con se stessi. Si è ribelli se ciascuno di noi prova a cambiare la quotidianità: dobbiamo essere capaci di cambiare nel nostro piccolo l’Italia».

Matteo Salvini è il nuovo segretario della Lega Nord. Lo ha eletto, dopo le primarie della scorsa settimana, il congresso federale del Carroccio riunito a Torino per alzata di mano. Nel suo primo discorso da leader Matteo Salvini ha detto ai militanti leghisti che “l’euro è un crimine contro la nostra umanità e prima salta l’euro prima posso riprendere la battaglia per l’indipendenza, quindi prima vivere, prima ammazzare il mostro”.

Si spacca il movimento dei Forconi. Da una parte i fautori della linea morbida, che non parteciperanno alla manifestazione del 18 dicembre per timore che possano esserci infiltrati e violenze. Dall’altra la frangia “oltranzista”, che ha confermato il presidio nella Capitale.

Michelle Bachelet, già Presidente dal 2006 al 2010, torna alla guida del Cile. La candidata del Partito Socialista ha ottenuto il 62,2% dei voti distaccando l’avversaria Dell’Unione Democratica Indipendente Evelyn Matthei, ferma al 37,8%.

Peter O’Toole considerato uno dei più grandi attori del novecento sia in campo teatrale che cinematografico è morto all’età di 81 anni.

Franco Bellacci