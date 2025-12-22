Se Giorgia Meloni, da due anni a questa parte, trova sotto l’albero solo arredi per la sua nuova casa, Matteo Salvini si gode nuove esperienze. Come regalo di Natale 2025, il ministro dei trasporti non poteva che ricevere un bel viaggio dai suoi compagni di partito, che con una colletta hanno obbligato il leader del Carroccio a staccare un po’ la spina. Montagne italiane? Macché. Nella busta con su scritto il suo nome, come rende noto Repubblica, il vicepremier ha trovato due biglietti andata e ritorno per una suggestiva meta del nord-Europa, vacanza che dovrebbe condividere con la fidanzata Francesca Verdini.

Matteo Salvini dalla nuova villa al viaggio natalizio

Con la ragazza 19 anni più giovane di lui, Matteo Salvini ha da poco concluso anche un investimento per il loro futuro. Una villa nell’esclusiva via della Camilluccia, da ben 647 metri – composta da un seminterrato abitabile, un piano terra, un primo e secondo piano per un totale di 28 vani – e acquistata per 1,35 milioni di euro. Una trattativa grazie alla collaborazione del notaio Alfredo Maria Becchetti, candidato con la Lega nelle scorse elezioni politiche, ma non eletto. Verdini utilizzerà parte della casa come sede della sua società Casa Rossa srl. Un immobile però che nulla ha da invidiare a quello della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che soltanto un anno fa, a dicembre 2024, perfezionava l’acquisto (pagando leggermente meno, “appena” 1 milione e 250mila euro, investendo però 150mila euro per ristrutturarla) di una villetta da 433 metri quadrati, con 18 vani in tutto, una piscina e due posti auto all’aperto. Abitazione arredata lo scorso anno anche grazie ad un letto king-size gentilmente offerto da Fratelli d’Italia per Natale, e impreziosita in questi giorni da una postazione computer da novemila euro.

La cena di fine anno al Parco dei Principi

Alla nuova casa e alle feste natalizie, i leghisti hanno avuto modo di brindare durante la consueta festa di natale, l’ultima cena di partito dell’anno svoltasi presso la prestigiosa location dell’Hotel Parco dei Principi a Roma. Un menù prelibato e ricco, per una cena da circa 100 euro a testa, champagne incluso assieme ad una fetta di panettone. Qua e là un po’ di manovra

