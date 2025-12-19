C’è un dono in arrivo sotto l’albero di Giorgia Meloni. Anche quest’anno i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno organizzato una raccolta fondi per il consueto regalo natalizio destinato alla presidente del Consiglio e guida del partito.

Per comprarlo è stata aperta una colletta che ha visto la partecipazione complessiva di 178 colleghi: 63 senatori e 115 deputati. Con una quota individuale fissata a 50 euro, il budget complessivo per l’acquisto sfiora i 9mila euro.

Giorgia Meloni, il super regalo di Natale da 9000 euro da parte di Fratelli d’Italia

Come sono stati spesi? Dopo il letto king-size regalato lo scorso Natale, quest’anno l’attenzione si sarebbe spostata sull’hi-tech. La scelta sarebbe caduta su un computer di altissimo livello, un dispositivo di ultima generazione.

Sulla marca viene mantenuto il massimo riserbo, ma secondo fonti del centrodestra citate da Adnkronos si tratterebbe di un prodotto top di gamma, completo di postazione fissa e mobile e dotato di casse audio ad alta tecnologia, come confermato anche da Repubblica. Il dispositivo finirà nella nuova casa della Premier, acquistata a dicembre 2024, pagata 1 milione e 250mila euro per 433 metri quadri per 18 vani e una piscina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco