Queste sono ore decisive per raggruppare tutte le ultime forze e spingere al massimo livello la tua concentrazione. Mancano pochissimi giorni all’inizio della Maturità 2023, in partenza dal 21 giugno. Si sprecano i consigli e le strategie per aiutare i giovani studenti a compiere l’ultimo passo verso l’esame finale.

Il primo consiglio è quello di studiare ma non troppo

Durante i periodi di forte stress è davvero difficile mantenere la giusta dose di concentrazione e questo, poi, crea delle ripercussioni su come si memorizzano queste informazioni. Il consiglio della psicologa? Brevi sessioni di studio, preferibilmente di 20/30 minuti, alternate da pause di 10/15 minuti. E mi raccomando: “non passate tutto il giorno con la testa sui libri, la concentrazione non va forzata troppo e trovate sempre il tempo per svagarvi. Il segreto per ottenere buoni risultati è l’equilibrio tra studio e riposo!”.

Tieni in bocca una gomma da masticare

Masticare chewing gum gioca un ruolo importante nel mantenere le performance cognitive e dunque gli stati di attenzione e allerta. Lo dicono alcuni studi scientifici pubblicati tra il 2011 e il 2013 su riviste Usa. E a pochi giorni dal 21 giugno sarebbe utile che gli studenti alle prese con l’ultimo ripasso e l’ansia da preparazione che sale riprendessero in mano alcuni suggerimenti. La masticazione, infatti, è stata anche associata al rilascio di insulina e all’attivazione della corteccia prefrontale e altre aree del cervello.

La tecnica del mandarino

Una tecnica mentale molto efficace per aumentare la concentrazione durante un’esame o una lunga sessione di studio in preparazione della Maturità 2023. Per applicarla basta seguire alcuni semplici passaggi:

Immagina di stringere in mano un mandarino immaginario. Concentrati sui dettagli: immagina la consistenza del mandarino, il suo odore, il suo peso, la sua temperatura. Passa il mandarino da una mano all’altra. Ora afferra il mandarino con la tua mano e portalo a toccare la parte posteriore della tua testa. Lascia il mandarino in questa posizione: è un mandarino magico, non preoccuparti non cadrà. Chiudi gli occhi e lascia che il mandarino galleggi in equilibrio la dove lo hai lasciato. Concentrati sul tuo stato fisico e mentale. Probabilmente ti sentirai rilassato ma concentrato allo stesso tempo. Sempre con gli occhi chiusi immagina che il tuo campo visivo si espanda e riesca ad abbracciare tutto ciò che ti circonda.

