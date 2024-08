Un incendio di vaste dimensione ha interessato i capannoni dell’azienda alimentare Mepa, ingrosso alimentare tra i leader nella distribuzione, tra Napoli e Provincia, di prodotti destinati a panifici, pastifici, tarallifici, pizzerie, pub, pasticcerie, caffetterie e gelaterie.

Il rogo, secondo quanto ricostruito da carabinieri e vigili del fuoco, si è verificato nelle prime ore di sabato 24 agosto nella sede dell’azienda che si trova in strada provinciale per Pianura, nel comune napoletano di Pozzuoli. Si tratta di una zona industriala, a ridosso di via Campana e dell’omonimo centro commerciale, che si trova al confine tra Napoli e il comune flegreo.

Incendio azienda alimentari: distrutti 10 mezzi refrigerati

I danni sono ingenti. Al momento – stando a quanto riferiscono i carabinieri – sarebbero dieci, tra camion e furgoni, i mezzi refrigerati andati distrutti. Anche un capannone è interessato dalle fiamme. Il rogo ha provocato la sospensione della linea ferroviaria Pozzuoli-Villa Literno.

Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli. In corso di accertamento le cause.

Incendio Mepa, prefetto riunisce coordinamento soccorsi

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato, in Prefettura, il centro coordinamento soccorsi. Per ora, si sottolinea in una nota, non si registrano pericoli per la popolazione. Impegnati nelle operazioni di spegnimento, costantemente monitorate dal Ccs, i Vigili del fuoco con quattro squadre e altrettante autobotti. Il comune di Pozzuoli sta provvedendo a disporre, a titolo precauzionale, la chiusura del centro commerciale e di altre attività industriali presenti nell’area fino a cessate esigenze. Le Ferrovie dello Stato hanno provveduto a sospendere la tratta Pozzuoli -Villa Literno che è adiacente alla zona interessata dall’incendio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo