Morto a 22 anni dopo esser stato ferito con un’arma da taglio al torace durante una rissa tra due gruppi di giovanissimi. È quando accaduto nella notte a Pessano con Bornago, nel Milanese.

Secondo una prima ricostruzione dietro la maxi rissa ci sarebbe stata una vera e propria “spedizione punitiva”: ad affrontarsi circa 20 ragazzi intorno alle 23 di ieri.

Ad avere la peggio il 22enne, morto per le conseguenze delle ferite riportate. È invece ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Melzo, ma non è in pericolo di vita, un 16enne ferito alla testa. Il minorenne è stato trasportato da alcuni amici direttamente all’ospedale. Entrambi sono italiani.

Sul luogo dello scontro i carabinieri hanno recuperato spranghe, cubetti di porfido, bottiglie e coltelli: un quantitativo di armi sequestrate che per i carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Milano, oltre al luogo isolato in cui è avvenuta la rissa, fa pensare ad un ‘incontro organizzato’.

A segnalare la rissa, avvenuta in via della Vigna, è stato un residente della zona spaventato dai rumori provenienti dall’area.

(in aggiornamento)

