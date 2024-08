Non solo le critiche al villaggio olimpico con letti di cartone, stanze-sauna perché prive di aria condizionata e cibo scadente, adesso nel mirino degli atleti che stanno partecipando ai Giochi di Parigi finiscono anche le medaglie che potrebbero rivelarsi vere e proprie patacche. Stando infatti a quanto denuncia Nyjah Huston, skater degli Stati Uniti che ha vinto il bronzo, dopo appena una settimana la medaglia è già scolorita.

Medaglie Olimpiadi rovinate: “Come se fossi andato in gurra”

L’atleta, seguitissimo sui social, mostra il bronzo che appare già sbiadito e danneggiato. “Bellissima questa medaglia, ma ha solo una settimana e sembra già vecchia: non è di gran qualità…”. Huston spiega poi che “queste medaglie olimpiche sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averle lasciate riposare sulla mia pelle con un po’ di sudore per un po’, e dopo averle fatte indossare ai miei amici durante il fine settimana, a quanto pare non sono di alta qualità come si potrebbe pensare. Sembra ruvida, come se fosse andato in guerra”.

Le medaglie sono state prodotte dalla Zecca di Parigi che ne ha realizzate 2600 per le Olimpiadi e 2400 per le paralimpiadi. Ognuna medaglia pesa circa 530 grammi ed è stata progettata dal marchio di lusso Chaumet, che fornisce anche una scatola blu scuro per cercare di conservare al meglio la medaglia. Ma se poi la utilizzi, la indossi per circa una settimana e la passi ad amici, allora diventa tutto più vecchio di decenni.

