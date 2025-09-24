Mediacom, azienda italiana attiva dal 1998 e leader nel Business Process Outsourcing (BPO), opera in quattro aree chiave: Customer Service, Ricerche di Mercato e Indagini Statistiche, Credit Management e Digital Solutions. Oggi ha presentato la sede rinnovata al Centro Direzionale di Napoli, frutto di un ampio programma di crescita e potenziamento dei servizi offerti ai clienti.

Con 6 sedi operative in tutta Italia, Mediacom rafforza il proprio radicamento nel territorio campano e il legame con la città di Napoli. Il restyling degli spazi rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione aziendale e la creazione di ambienti di lavoro pensati per favorire benessere, collaborazione e sostenibilità. “L’inaugurazione di oggi non è solo un traguardo, ma un punto di partenza: puntare sulla nostra sede napoletana significa credere nel futuro delle persone che vi lavorano e nel territorio che ci ospita” – ha dichiarato Giancarlo Russo, fondatore e Presidente del CdA.

Sono in corso nuove assunzioni, confermando la volontà di creare occupazione e di contribuire allo sviluppo economico locale. In particolare, Mediacom è alla ricerca di Credit Collector per l’area Credit Management e di Sviluppatori Front-End e Back-End per l’area Digital Solutions.

