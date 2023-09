Il più grande timore di tutti gli studenti, l’esame di maturità sarà da ripetere per un’intera classe di un liceo linguistico, composta da 11 studenti, a Spadafora, in provincia di Messina. Uno dei peggiori incubi per gli studenti si materializzerà dunque dal 20 settembre, quando i ragazzi dovranno ripetere le prove orali dell’esame di Stato dopo il ricorso presentata da una studentessa, a suo dire penalizzata nelle votazioni finali avendo preso meno di 70. Un’ispezione dell’Ufficio regionale scolastico, dopo aver rilevato “significative irregolarità”, ha disposto così l’annullamento degli esami.

La vicenda, che in passato ha offerto lo spunto anche per film di successo al botteghino come “Notte prima degli esami” o “Immaturi”, è accaduta a luglio in una quinta classe del liceo Galileo Galilei di Spadafora. Le famiglie degli studenti interessati, e sotto shock, sono state avvertite negli ultimi giorni. Alcune di loro non hanno preso bene la decisione delle autorità scolastiche e sembra che vogliano presentare ricorso. A presiedere gli esami ci sarà comunque una nuova commissione, diversa da quella precedente finita sotto accusa.

