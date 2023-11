Si cerca Carol Bugin, una ragazza scomparsa a Mestre. La 16enne è scomparsa giovedì 16 novembre, è stata vista dalla madre l’ultima volta in un bar vicino la stazione. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, lanciando anche un appello sui social con le informazioni relative alla ragazza. L’appello è stato rilanciato anche dalla sorella di Giulia Cecchettin, Elena.

Carol Bugin, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre

Carol Bugin è alta un metro e 68, ha i capelli castani, gli occhi verdi e le lentiggini sul naso. Si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano, dove era ospitata nell’ultimo periodo. Carol doveva andare da un’amica a Spinea, e poi insieme alla ragazza da un suo amico. “Non il fidanzato” precisa la madre della ragazza. Carol è senza denaro, né telefono né documenti.

Mercoledì è stato dato l’allarme, ma giovedì Carol ha contattato la madre dal telefono dell’amica. Alla donna ha detto di trovarsi a Mestre, nella zona della stazione. L’amica però dopo poco l’ha persa di vista, mentre la madre – arrivata in zona – è riuscita a vederla dalla macchina solo per un istante, all’interno di un bar. Quando è riuscita a fermare la macchina e tornare nella zona, non ha più trovato Carol.

L’appello rilanciato dalla sorella di Giulia Cecchettin

A rilanciare l’appello della ragazza scomparsa, anche la sorella di Giulia Cecchettin, Elena: è lei che ha fatto diventare il post virale nel giro di pochi minuti. “Vi prego, non di nuovo” ha scritto la 24enne, sorella maggiore della ragazza trovata morta ieri.

Il post del governatore Zaia

“Attenzione, aiutiamo a trovare Carol. Carol Bugin manca da giovedì. Si è allontanata da Mestre e la famiglia sta facendo ogni sforzo per trovarla. Aveva un giaccone nero poco più giù della vita e probabilmente jeans chiaro. Per chi avesse info: contattare le forze dell’ordine o la famiglia (la mamma Elena) al cellulare 338 5866576”. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui social.

