Giorno decisivo per i sette migranti trasferiti in Albania dalla nave Libra la scorsa settimana. Il tribunale di Roma deciderà oggi se convalidare o meno i trattenimenti, basandosi sul nuovo decreto che aggiorna l’elenco dei Paesi di origine considerati sicuri dall’Italia. Fino ad ora, cinque delle richieste di asilo sono state respinte, mentre per gli altri due la valutazione è ancora in corso.

Il trattenimento annullato

Alcune settimane fa, infatti, i giudici, rifacendosi a una sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 ottobre, avevano annullato il trattenimento di dodici migranti, poi riportati in Italia. Da allora, alcuni tribunali, incluso quello di Bologna, hanno chiesto l’intervento della Corte europea per chiarire la questione, e anche i giudici romani potrebbero decidere di appellarsi, rifiutando i trattenimenti per alcuni o tutti i sette migranti in Albania.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia, ha espresso preoccupazione per l’impatto che la nuova sentenza potrebbe avere, temendo una possibile riapertura di tensioni: «L’ultima parola spetta alla Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia europea», ha affermato, sottolineando come i giudici non intendano creare uno scontro.

