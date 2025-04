L’appuntamento è per sabato 5 aprile alle ore 17 a Palazzo Reale, per festeggiare i 10 anni del think-tank Tortuga, associazione di giovani economisti under30. Dal 2015 la mission di Tortuga è quella di arricchire il dibattito pubblico con analisi rigorose e idee nuove, e di mettersi al servizio dei decisori pubblici per supportarli nel loro lavoro con report e ricerche. L’associazione conta oltre 100 tra soci e alumni, e nel corso del tempo ha coinvolto nei suoi eventi centinaia di giovani desiderosi di interessarsi dei problemi dell’Italia e di impegnarsi per risolverli, con gli strumenti rigorosi dell’analisi dei dati e della ricerca scientifica in ambito economico.

In questi anni Tortuga, una realtà no-profit e indipendente da qualsiasi soggetto terzo, ha pubblicato oltre 400 analisi su vari quotidiani nazionali cartacei e digitali e sui canali delle principali media-company in Italia. Inoltre, ha collaborato con più di 30 esponenti politici di vari partiti sia nel parlamento che al governo e ha prodotto analisi e report per istituzioni pubbliche e associazioni.

L’evento di domani sarà un momento per confrontarsi e discutere del ruolo dei think-tank in Italia e di come l’accademia, le aziende e la società civile possono contribuire al policy-making. Interverranno tra gli altri Tito Boeri (Università Bocconi), Irene Boni (Edizione), Marco Cappato (EUMANS), Matteo Villa (ISPI), Alessia Chiriatti (IAI) con la moderazione di Chiara Piotto (SkyTg24). L’evento, patrocinato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, è accessibile gratuitamente fino ad esaurimento posti.

Mario Alberto Marchi