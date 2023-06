Lei anziana di 90anni, fragile e con seri problemi di vista. Loro due uomini di 45 e 23 anni, l’hanno colpita più volte in testa utilizzando un ferro da stiro, tutto per portarle via un paio di collanine, un orologio, un anello e pochi euro. Non avuto nessuno scrupolo nemmeno dopo aver brutalmente ucciso l’anziana.

Usciti dall’appartamento di via Ponte Sevese a Milano, hanno appiccato il fuoco nel tentativo di cancellare le tracce dell’omicidio senza preoccuparsi minimante dell’incolumità degli altri condomini del palazzo. Dopo sono usciti a bere e a drogarsi.

La Corte d’Assise di Milano ha condannato all’ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l’omicidio di Fernanda Cocchi, l’ex sarta, uccisa alla fine di ottobre 2021. La pm Rossella Incardona, titolare dell’inchiesta che ha portato in carcere i due pochi giorni dopo il delitto, alla scorsa udienza, durante la sua requisitoria, aveva spiegato che “non ci sono ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti”. A consentire di individuare e arrestare i due sono state anche le immagini di una telecamera di sorveglianza installata nel palazzo della vittima.

