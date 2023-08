Ennesimo incidente stradale con una ciclista coinvolta a Milano. L’incidente è avvenuto in corso XXII marzo al civico 39, in zona Palazzo di Giustizia. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco, un’auto con a bordo due persone si è ribaltata e, cadendo, ha abbattuto un palo sotto il quale è rimasta incastrata laciclista. I passeggeri dell’auto sono coscienti. I vigili stanno ‘liberando’, la ciclista, una donna di 42 anni, le cui condizioni sembrerebbero essere più gravi rispetto alle altre due persone coinvolte.

Dalle primissime ricostruzioni, sembra che una Smart sia uscita da una via laterale e si sia immessa a grande velocità in Corso 22 marzo. Ha perso il controllo del veicolo e, ribaltandosi, ha coinvolto nell’incidente una ciclista. La giovane donna, cosciente, è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda. Le due persone nella Smart sono state estratte dai vigili del fuoco dall’auto e soccorse in codice giallo.

