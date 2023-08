Colpita da un camion in pieno centro a Milano nei pressi delle strisce pedonali in viale Caldara a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell’incrocio di largo Medaglie d’oro. La vittima è una giovane ragazza di 28 anni deceduta a seguito delle ferite riportate. Secondo i primi riscontri, il tir e la ciclista viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via Filippetti. A una ventina di metri dal semaforo, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote del camion. L’autista ha fermato il mezzo, ma era troppo tardi. La giovane ha riportato traumi su tutto il corpo. Le sue condizioni sono da subito apparse gravissime e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare nonostante la rapidità dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

Le nuove regole che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2023

Solo pochi giorni fa, il Comune ha ufficializzato l’obbligo di circolazione dei mezzi pesanti, a partire dal 1 ottobre, con strumenti per la rilevazione di ciclisti e pedoni. La decisione maturata dopo le numerose vittime in bici travolte da mezzi pesanti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo