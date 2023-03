Quando stavano correndo ad altissima velocità un’automobile ha svoltato su quella stessa strada. E lo schianto non ha lasciato nessuno scampo a Christian Donzello. Aveva 16 anni, è morto a causa di un incidente gravissimo che si è verificato ieri pomeriggio a Biassono, in provincia di Monza. Secondo le prime ricostruzioni non è escluso che la tragedia si sia consumata durante una presunta gara clandestina a bordo di motociclette tra giovanissimi.

Donzello viaggiava a bordo di una moto enduro 124. Stava percorrendo il lungo rettilineo in viale Friuli, una zona industriale, insieme ad almeno altri tre amici. C’erano decine di altri giovani sul posto a fare da pubblico, presumibilmente spettatori di quella che a quanto riporta anche l’Ansa poteva trattarsi di una gara clandestina o di destrezza con altri centauri. La tragedia si è consumata quando sulla stessa strada ha svoltato un’automobile guidata da un 22enne brianzolo. Donzelli e un altro motociclista di 18 anni di Carate Brianza, in provincia di Monza, non sono riusciti a evitare la vettura.

Lo scontro è avvenuto ad altissima velocità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai soccorsi sanitari. Donzelli è stato trasportato all’Ospedale Niguarda di Milano, dov’è morto dopo neanche un giorno di agonia. L’altro ragazzo è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza da dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi. I militari intervenuti sul posto hanno identificato i presenti e sottoposto all’alcol test il 22enne alla guida della Volkswagen Polo coinvolto nell’incidente, test risultato negativo.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le indagini sono in corso per accertare e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera Milano i militari hanno smentito il fenomeno delle corse clandestine come qualcosa di abituale in zona. Sui social hanno preso a circolare numerosi video della tragedia. “Dai gas lassù per noi, buon viaggio amico”, il messaggio di un conoscente della vittima comparso in rete.

