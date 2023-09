Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno fermato tre franco-algerini di 26, 27 e 28 anni ritenuti responsabili della rapina aggravata di un Rolex del valore di circa 30mila euro, consumata lo scorso 9 settembre a Sanremo ai danni di un 55enne italiano.

Gli agenti della squadra mobile milanese, durante un servizio nel quadrilatero della moda per la prevenzione di furti e rapine, in particolare di orologi di valore, hanno notato quattro nord africani che, con fare sospetto, osservavano passanti e turisti in Via Monte Napoleone.

I poliziotti hanno deciso di fermarli e controllarli e, in un borsello, hanno trovato i documenti di identità dei quattro e la chiave di una Citroen. E’ emerso che l’auto era stata segnalata dai carabinieri della Compagnia di Sanremo come il mezzo utilizzato durante la rapina di un Rolex lo scorso 9 settembre in piazza Eroi Sanremesi ai danni di un cittadino italiano di 55 anni.

Uno dei giovani fermati aveva strappato con forza l’orologio mentre i complici lo aspettavano a bordo della loro vettura. Nell’auto gli agenti hanno trovato gli abiti indossati il giorno della rapina e una Accompagnati in Questura, gli agenti hanno verificato che nessuno di loro aveva precedenti di Polizia e che non erano mai stati foto-segnalati. Ora sono in carcere.

Lo scambio di informazioni con i carabinieri, che avevano acquisito e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e la descrizione del fatto fornita dalla vittima che ha denunciato l’accaduto sabato scorso ha permesso agli agenti di trovare riscontri sulle le responsabilità di tre dei quattro.

