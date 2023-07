Si chiama Arnold Selishta il giovane morto nello schianto dell’auto contro una rotonda ieri notte a Limbiate (Monza) non era al volante. Il suv che ha finito per capottarsi e prendere fuoco, Era guidato da un’altra persona che i carabinieri stanno cercando di individuare tra i partecipanti: ora rischia un’accusa per omicidio stradale.

Secondo alcuni testimoni, la Range Rover su cui Arnold e almeno altri due giovani di 18 e 23 anni, viaggiavano, era preceduta da un’altra vettura con la quale sembrava essere in atto una sfida di velocità. I cellulari dei presenti, una volta identificati, saranno sottoposti ad attenta verifica, per valutare se la presunta sfida fosse anche ripresa per poi essere postata sui social media.

Il 18enne che era in auto con Arnold è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, mentre il 23enne ha rifiutato il trasporto.

