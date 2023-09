In occasione del match di Champions League tra Milan e Newcastle, la città è stata invasa da quasi cinquemila tifosi inglesi, che si sono riversati in massa nelle strade di Milano fin dalle prime ore del mattino.

Non sono mancati disordini e spiacevoli accadimenti, come quello raccontato dalla giornalista Giovanna Fumarola al Corriere della Sera: “Ero in metropolitana, ho perso la linea M5. Alla fermata Garibaldi sono saliti centinai di tifosi inglesi e i vagoni erano già pieni. Molti erano ubriachi, a torso nudo, eravamo tutti terrorizzati, hanno iniziato a saltare a cantare battendo contro i vetri della metropolitana. Il convoglio è rimasto fermo per alcuni minuti, era impossibile chiudere le porte. Ero seduta e pensavo a come scendere alla fermata successiva, appena mi sono alzata sono stata molestata, sentivo le mani ovunque, una situazione molto brutta ed è capitato anche ad altre passeggere. Mi chiedo perché non sia stato dedicato un servizio riservato soltanto ai tifosi. Ho subito una violenza, e ho avuto paura”. Tanti video sul web confermano la testimonianza, vagoni stipati e folla in delirio, in un comune martedì sera.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione