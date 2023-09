Una tragica vicenda di omicidio-suicidio ha scosso la provincia di Trapani. Angelo Reina, un uomo di 42 anni originario di Valderice, ha ucciso la sua ex compagna, Marisa Leo, una donna di 39 anni originaria di Salemi, responsabile marketing e comunicazione della cantina sociale Colomba Bianca a Mazara del Vallo.

L’omicidio si è verificato nell’azienda agricola di famiglia dell’uomo, situata in Contrada Ferla, al confine tra Mazara del Vallo e Marsala. La ricostruzione degli eventi suggerisce che Reina abbia invitato la sua ex compagna per discutere sulla custodia della loro figlia. L’incontro si è trasformato in una trappola e Marisa Leo è stata assassinata con tre colpi di fucile.

Dopo l’omicidio, Angelo Reina si è recato su un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo, dove si è tolto la vita sparandosi. È stato un automobilista a segnalare il fatto, poco dopo gli agenti sono risaliti alla morte dell’ex compagna. Il suo corpo è stato ritrovato dalla polizia stradale. Reina gestiva un vivaio di famiglia nelle campagne del Marsalese. Dalla relazione con la donna era nata una bambina, ma i due non stavano più insieme da anni.

La tragedia ha lasciato una comunità intera sconvolta. La squadra mobile di Trapani sta conducendo un’indagine per ricostruire ulteriori dettagli, la donna avrebbe presentato nei confronti dell’uomo alcune denunce per stalking, una nel 2020.

Il ricordo e la promessa del datore di lavoro

“Eri sempre simpatica e solare. Eri stimata da tutti e tutti ti volevano bene. Non meritavi questa follia”, scrive un amico della donna sui social. “Ti ricorderò sempre con il tuo meraviglioso sorriso”. Tanti i messaggi lanciati in ricordo di Marisa Leo, con numerosi pensieri dedicati anche alla piccola figlia, ora orfana di entrambi i genitori. “Eri una bellissima persona”, scrive Davide. “Mancherai sicuramente a tutti quelli che hai incrociato sulla tua strada e hanno avuto la fortuna di conoscerti”. “Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile – scrive il Sindaco di Salemi Domenico Venuti – Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa”. “Ti faccio solo una promessa: renderò onore al tuo ‘futuro‘, se così si può chiamare, con tutti i mezzi che ho”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Gambino, direttore della Colomba bianca, l’azienda vinicola nella quale lavorava Marisa Leo. “Cara Marisa – continua su Instagram – infinitamente grato per tutto ciò che mi hai donato”.

