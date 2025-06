Pericolo a Milano, nel quartiere Citylife, dove l’insegna Generali sul grattacelo della Torre Hadid è pericolante dalle prime luci del mattino. L’intero grattacielo è stato dichiarato inagibile poco prima delle ore 6 e trenta e anche lo spazio circostante è stato transennato. Tante le testimonianze di residenti e passanti che sul web stanno documentando lo stato dell’insegna, con Vigili del fuoco e tecnici al lavoro per mettere in sicurezza l’area in caso di crollo. Sono 44 i piani dell’edificio, al cui interno lavorano 2000 persone, oggi non entrate in sede. Chiusa anche l’entrata della fermata Tre torri della metropolitana 5. Secondo quanto appreso da AdnKronosk, l’insegna – anche se dovesse crollare interamente – rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo e si scongiurerebbe la caduta verticale”.

In aggiornamento

Luca Frasacco