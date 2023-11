Prima ha sparato alla compagna, poi si è ucciso. È successo in un appartamento a San Giorgio su Legnano, nell’hinterland di Milano. Una lite finita in tragedia, quella che ha visto protagonista una coppia di nazionalità colombiana. A togliersi la vita un uomo di 42 anni che prima ha colpito una donna di 35 anni.

La fuga disperata della donna

Il tentato omicidio e il suicidio è avvenuto dopo una lite. L’uomo ha sparato almeno due volte con un’arma regolarmente detenuta, una pistola in dotazione al cognato della coppia che lavora come guardia giurata. Uno sparo ha colpito all’addome la donna, mentre un altro l’ha mancata. La 35enne a quel punto si è calata dal balcone al piano di sotto, dove ha trovato rifugio nella casa del vicino. Quest’ultimo ha chiamato i soccorsi. Ma intanto, l’uomo si è recato in un altro appartamento dove vive una coppia anziana che accudisce la 35enne. Lì si è ucciso.

I soccorsi e le indagini a San Giorgio su Legnano

Ad arrivare sul posto – oltre ai soccorritori del 118 – sono stati i carabinieri della compagnia di Legnano, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto oggi verso l’ora di pranzo e anche i possibili precedenti episodi di violenza. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale di Legnano in codice rosso ed è stata operata. Ora si trova in prognosi riservata e sta lottando per la vita.

