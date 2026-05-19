Il traghettamento verso il futuro di Forza Italia, dopo l’impossibile successione a Silvio Berlusconi, insostituibile per antonomasia, rappresenta una gigantesca mina su cui può saltare il centrodestra. Il rinnovamento necessario richiederebbe, dopo gli avvicendamenti alla guida dei gruppi di Camera e Senato, quello alla guida del partito. Un compito non facile: serve una svolta nella continuità dell’anno elettorale. La famiglia Berlusconi, che esercita tramite fideiussione 90 milioni di buone ragioni per dire la sua sul partito, ha valutato e valuta diverse opzioni. Di Roberto Occhiuto si è detto e scritto. Di Giorgio Mulé si sussurra, anche se i vertici azzurri preferirebbero vederlo alla guida della Regione Sicilia per almeno un mandato.

E allora? Con insistenza, nei corridoi di Arcore, di Montecitorio, di Palazzo Madama e in decine di ottimi ristoranti di Roma e di Milano, chi conta in Forza Italia ripete, come in un mantra dal sapore magico, un nome. Un Papa nero. Una figura esterna alla politique politicienne ma esperta di temi elettorali. E di consenso. Non consumato dalla vis polemica ma pugnace nelle sue battaglie.

Paolo Del Debbio. Il popolare conduttore di Diritto e Rovescio potrebbe fare del suo format un buon titolo per il congresso di Forza Italia. L’assise si farà, non si farà? Comunque vada, Marina Berlusconi sembra averne già anticipato i lavori. E convoca uno a uno i possibili protagonisti della successione azzurra: dall’attuale segretario Tajani ai potenziali incumbent. Ed eccola, la carta coperta. Paolo Del Debbio. Toscano autentico, nato a Lucca e cresciuto tra la provincia e l’università, Del Debbio rappresenta una figura atipica nel panorama televisivo italiano. Non è un tribuno incendiario. Non è certo un ideologo. È, piuttosto, un volto popolare. Riconoscibile. Empatico. Uno che parla al pubblico senza filtri intellettualistici, con quella cifra da borghesia moderata che rassicura il ceto medio. Il suo rapporto con Silvio Berlusconi è stato lungo, diretto, fiduciario.

Berlusconi lo volle nella fase pionieristica di Mediaset, intuendone capacità organizzative e comunicative. Del Debbio, del resto, non arriva dalla destra-destra. Ha un profilo più pragmatico che ideologico. È considerato di casa nel mondo moderato e liberale. Ha rapporti cordiali con Matteo Renzi, stima Carlo Calenda e non ha mai nascosto simpatie centriste. Oggi è proprio questa postura dialogica a renderlo interessante per chi, dentro Forza Italia, vuole un partito più dinamico, diretto, potenzialmente game-changer. Aperto sui temi delle libertà civili, del garantismo, capace di intercettare perfino i riformisti in fuga dal centrosinistra. Del Debbio non mobiliterebbe le curve ideologiche, no.

Ma potrebbe parlare a quel mondo moderato, liberale, lib-lab la cui mise ensemble fu il vero capolavoro politico del berlusconismo. In televisione continua a funzionare. Eccome. Con Quattro di Sera e Diritto e Rovescio – stabilmente sopra il milione di telespettatori – Del Debbio resta uno dei volti più solidi dell’access e del prime time informativo di Rete4. I suoi ascolti, soprattutto in una televisione generalista sempre più frammentata, rappresentano un capitale politico oltre che mediatico. A maggio compirà sessantotto anni e maturerà la pensione. Senza considerare il ritiro. Continuerà a lavorare, a condurre, a presidiare quel piccolo grande fortino televisivo costruito in decenni di fedeltà all’azienda. Se fosse per Marina Berlusconi, forse, condurrebbe anche qualcosa di più di un format. Magari la leadership stessa del partito.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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